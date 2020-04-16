Ученые МГУ рассказали несколько фактов о COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T07:53:48+03:00

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На многие волнующие вопросы о коронавирусе ответил Евгений Шилов, старший научный сотрудник кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ. Он выступал на конференции «Правда и мифы о коронавирусе». Выдержки из его доклада опубликовала kp.ru.

Ученый пояснил, что COVID-19 отличается от других вирусов. Он является относительно новым и не похожим на другие.

- Ни у кого из людей на планете, встречающихся с коронавирусом, нет предсформированного иммунитета. Каждый раз иммунный ответ начинается с чистого листа, - рассказал Евгений Шилов.

Он также отметил, что тяжесть заболевания зависит от состояния защитных механизмов организма конкретного пациента. А делать какой-то генетический скрининг, который позволил бы заранее сказать человеку, насколько он защищен от инфекции, пока нельзя.

Евгений Шилов, ответил и на вопрос, можно ли заразиться инфекцией еще раз. В организме остаются клетки памяти, поэтому в любой момент, как по сигналу, иммунитет активируется. Тогда путь выздоровления ускорится.

По мнению ученого, сыворотка с антителами пациентам с COVID-19 должна быть эффективна. Полагать, что этот метод не поможет, нет оснований.

Евгений Шилов также поведал о том, врут ли тесты на коронавирус. Он отметил, что большинство из них чувствительны и работают хорошо при правильном пробоотборе.

ИСТОЧНИК KP.RU