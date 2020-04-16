2020-04-16T09:08:40+03:00
Общество

В России предприятиям выделят по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника в период коронавируса

KP.RU узнала, какие условия необходимо выполнить организациям, чтобы получить деньги
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В России предприятиям выделят по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника в период коронавирусаВ России предприятиям выделят по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника в период коронавирусаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В России расширили меры поддержки для предпринимателей. Теперь малому и среднему бизнесу будут выделять безвозмездную материальную помощь от государства, сообщает сайт kp.ru.

Объем поддержки рассчитают с учетом общей численности работников организации по состоянию на 1 апреля. На каждого человека выделят 12 тысяч 130 рублей в месяц. Деньги можно направить на решение самых неотложных задач, в том числе на зарплату.

Обращаться за безвозмездной субсидией можно будет дистанционно. Направить заявку предприниматели смогут в течение месяца с 1 мая 2020 года. Деньги будут поступать на счета организаций, начиная с 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24