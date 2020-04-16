2020-04-16T09:35:52+03:00
Общество

В России медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей

Владимир Путин попросил об отсрочке от НДФЛ для врачей из-за коронавируса
Александра ПОДУШКО
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В России медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублейВ России медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей
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В среду, 15 апреля, состоялось видеосовещания с членами правительства. Президент страны Владимир Путин обратился на нем к министру финансов Антону Силуанову.

- Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие - выплаты для врачей, - сказал Владимир Путин. - Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми.

- Президент попросил дать отстрочу от НДФЛ для медиков из-за коронавируса. Обещанные выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала не будут облагаться налогом, - сообщает сайт kp.ru.

Напомним, в России предприятиям выделят по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника в период коронавируса. Объем поддержки рассчитают с учетом общей численности работников организации по состоянию на 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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