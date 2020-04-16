Студенты КубГАУ построили копию своего факультета в игре Minecraft

16 Апр 2020 2020-04-16T08:45:11+03:00

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Одно из зданий вуза рисовали члены клуба «Что? Где? Когда?» факультета общественных профессий. Пять программистов работали над ним в течение недели. Идея воссоздать факультет в Minecraft пришла к ребятам случайно.

- Сейчас студенты многих вузов делают подобное Мы подумали, почему бы и нам не построить хотя бы свою аудиторию. А после пришла мысль, что нужно сделать и аллею перед факультетом, - сообщают «Южные дела» со ссылкой на автора проекта, студентку 3 курса Алену Яковенко.

Воссоздавали факультет студенты по фотографиям, опубликованным на сайте вуза. Ребята просчитали пропорционально расстояние между окнами, дверными проемами, и сколько примерно это блоков в игре. Но создавать вручную было очень долго. Поэтому студенты начали искать различные инструменты.

За неделю они построили аллейку, корпус, в котором находится их факультет, коридор первого этажа и аудиторию. После даже провели праздничную вечеринку с тортом и бассейном.

Студенты не собираются останавливаться на этом. Они планируют воссоздать из пикселей университет целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU