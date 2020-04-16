В Анапе доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой

16 Апр 2020 2020-04-16T09:20:27+03:00

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В Анапе на улице Протапова доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой. Раньше вход на погост со стороны монумента был свободен.

Новая металлическая ограда органично сюда вписалась. В ней предусмотрены ворота, которые предназначены для заезда техники при проведении благоустроительных работ.

- Вход на кладбище теперь находится со стороны улицы Шевченко. Там вскоре установят пост охраны. Сторож будет открывать погост для посетителей утром и запирать вечером, чтобы пресечь случаи вандализма, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

- Считаю, что мы приняли правильное решение оградить кладбище. Со временем наведем внутри полный порядок», – отметил глава города Юрий Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU