В Анапе доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой
В Анапе на улице Протапова доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой. Раньше вход на погост со стороны монумента был свободен.
Новая металлическая ограда органично сюда вписалась. В ней предусмотрены ворота, которые предназначены для заезда техники при проведении благоустроительных работ.
- Вход на кладбище теперь находится со стороны улицы Шевченко. Там вскоре установят пост охраны. Сторож будет открывать погост для посетителей утром и запирать вечером, чтобы пресечь случаи вандализма, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
- Считаю, что мы приняли правильное решение оградить кладбище. Со временем наведем внутри полный порядок», – отметил глава города Юрий Поляков.
ИСТОЧНИК KP.RU