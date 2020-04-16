16 Апр 2020 2020-04-16T09:33:34+03:00

В Апшеронске мужчина украл у знакомого кошелек с деньгами Фото: Архив "КП"

Также злоумышленник проходит по делу о незаконном хранении оружия

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В Апшеронске мужчина выпивал со знакомым. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, злоумышленник похитил оставленный им на столе кошелек с деньгами.

Когда потерпевший понял, что у него украли 300 тысяч рублей, он обратился в полицию. Злоумышленника задержали. При проверке была установлена причастность обвиняемого к незаконному хранению оружия.

- По версии следствия, мужчина нашел в лесном массиве винтовку и патрон к ней. Проведенная экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для выстрела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За кражу и незаконное хранение винтовки на мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей. Ему грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU