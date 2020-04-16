В Кореновске приставы опечатали магазин за нарушение карантина
В Кореновске решение о приостановке деятельности магазина вынес суд. Объект находится в торгово-развлекательном центре «Квартал».
Судебный пристав-исполнитель УФССП России по Краснодарскому краю выехал по указанному адресу и опечатал двери магазина. Срок приостановления деятельности торговой точки составляет двадцать суток.
- Аналогичные принудительные меры на сегодняшний день применены в отношении более 50 магазинов, продолжающих работать, невзирая на большой риск для здоровья персонала и посетителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, в Анапе доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой. Здесь установили забор.
ИСТОЧНИК KP.RU