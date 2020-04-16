16 Апр 2020 2020-04-16T10:12:58+03:00

В Кореновске приставы опечатали магазин за нарушение карантина Фото: Архив "КП"

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В Кореновске решение о приостановке деятельности магазина вынес суд. Объект находится в торгово-развлекательном центре «Квартал».

Судебный пристав-исполнитель УФССП России по Краснодарскому краю выехал по указанному адресу и опечатал двери магазина. Срок приостановления деятельности торговой точки составляет двадцать суток.

- Аналогичные принудительные меры на сегодняшний день применены в отношении более 50 магазинов, продолжающих работать, невзирая на большой риск для здоровья персонала и посетителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в Анапе доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой. Здесь установили забор.

ИСТОЧНИК KP.RU