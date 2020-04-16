В Сочи интернет проведут в отдалённые села
В Сочи интернет проведут горные села в ближайшее время. Глава города Алексей Копайгородский обсудил с сотовыми операторами технические вопросы дистанционного обучения учащихся школ курорта.
В данный момент меньше десяти населенных пунктов, в которых проживают школьники, не имеют интернет-коммуникаций.
- Возможность получать знания дистанционно должна быть у каждого ребёнка. Нам необходимо решить этот вопрос как можно скорее, - цитирует Копайгородского пресс-служба мэрии.
Как сообщалось ранее, около 400 школьников из сельских районов Сочи получают домашние задания через обычный почтовый ящик.
ИСТОЧНИК KP.RU
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