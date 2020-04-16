2020-04-16T10:09:09+03:00
Общество

В Сочи интернет проведут в отдалённые села

Это намечено сделать в ближайшее время
Юлия БАРАНОВА
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Глава города Сочи Алексей Копайгородский обсудил с представителями мобильных компаний технические вопросы дистанционного обучения школьников. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Глава города Сочи Алексей Копайгородский обсудил с представителями мобильных компаний технические вопросы дистанционного обучения школьников. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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В Сочи интернет проведут горные села в ближайшее время. Глава города Алексей Копайгородский обсудил с сотовыми операторами технические вопросы дистанционного обучения учащихся школ курорта.

В данный момент меньше десяти населенных пунктов, в которых проживают школьники, не имеют интернет-коммуникаций.

- Возможность получать знания дистанционно должна быть у каждого ребёнка. Нам необходимо решить этот вопрос как можно скорее, - цитирует Копайгородского пресс-служба мэрии.

Как сообщалось ранее, около 400 школьников из сельских районов Сочи получают домашние задания через обычный почтовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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