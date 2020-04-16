16 Апр 2020 2020-04-16T10:10:20+03:00

В Приморско-Ахтарском районе мужчина порыбачил на 26 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Сотрудники полиции и Росгвардии находились на маршруте патрулирования. На берегу лимана Малый они заметили мужчину, который ловил рыбу запрещенными сетями.

- Молодого человека обыскали. У 29-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли рыбу разных пород. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Его задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU