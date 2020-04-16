2020-04-16T10:29:33+03:00
Общество

На Кубани спасатели помогают выявлять заболевших коронавирусом

С 14 апреля они дежурят на постах ДПС
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
Изменить размер текста:

На Кубани сотрудники «Кубань-СПАС» помогают выявлять заболевших коронавирусом. С 14 апреля они несут дежурство на посту ДПС в Цукеровой Балке на въезде в Краснодарский край со стороны Ростовской области.

При помощи приборов дистанционного определения температуры они определяют людей с симптомами заболевания. Спасатели проверяют водителей и пассажиров легковых автомобилей и автобусов.

Всех людей, у которых находят отклонения температуры, передают медикам. Так за два дня дежурства проверили 6814 человек, включая 183 детей. Гипертермия была обнаружена у 7 человек.

- 16 апреля с 08:00 сотрудники «Кубань-СПАС» работают также на посту ДПС (Успенский) и КПП полиции (Староминской), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24