На Кубани спасатели помогают выявлять заболевших коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T10:29:33+03:00

С 14 апреля они дежурят на постах ДПС

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На Кубани сотрудники «Кубань-СПАС» помогают выявлять заболевших коронавирусом. С 14 апреля они несут дежурство на посту ДПС в Цукеровой Балке на въезде в Краснодарский край со стороны Ростовской области.

При помощи приборов дистанционного определения температуры они определяют людей с симптомами заболевания. Спасатели проверяют водителей и пассажиров легковых автомобилей и автобусов.

Всех людей, у которых находят отклонения температуры, передают медикам. Так за два дня дежурства проверили 6814 человек, включая 183 детей. Гипертермия была обнаружена у 7 человек.

- 16 апреля с 08:00 сотрудники «Кубань-СПАС» работают также на посту ДПС (Успенский) и КПП полиции (Староминской), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU