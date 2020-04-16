Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 16 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 16 человек
В республике с каждым днем становится все больше инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Адыгее выросло до 127 человек. К заболевшим прибавилось еще 16 пациентов - их диагноз подтвердил тест. Такие данные приводит оперштаб.
Напомним, ранее сообщалось, что с 15 апреля в Адыгейске ввели дополнительные ограничения. Жителям муниципалитета запретили выезд за пределы города. Исключение составили только работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением. Запрещен также въезд в город, если у человека нет местной прописки.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков пояснил - ужесточение ограниений связано с тем, что заболеваемость в городе в несколько раз превышает среднереспубликанский показатель.
- Всего подтверждено 12 случаев, - сказал Рустем Меретуков. - Шесть из них лечатся в стационаре, еще столько же – амбулаторно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»