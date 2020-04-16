Всадил нож в шею: в Краснодаре мужчина убил 40-летнего знакомого

16 Апр 2020 2020-04-16T11:34:23+03:00

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Трагедия произошла днем 14 апреля в краевой столице. Мужчины выпивали в квартире у одного из них на улице Карасунской.

Между знакомыми произошел конфликт из-за бытовых разногласий. В ходе ссоры хозяин дома всадил нож в шею гостя. После этого обвиняемый вызвал скорую, до приезда которой пытался самостоятельно оказать первую помощь. Но рана оказалась смертельной, медики констатировали смерть мужчины.

- На 32-летнего местного жителя завели уголовное дело за убийство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU