В Сочи назначен новый прокурор города

16 Апр 2020 2020-04-16T11:56:51+03:00

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По данным источников «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона, новым прокурором Сочи назначен Вячеслав Овечкин, ранее исполнявший обязанности прокурора Центрального района курорта.

Фото Овечкина уже появилось на официальном сайте прокуратуры города.

Вячеслав Овечкин в 2006 году окончил юридический факультет Оренбургского государственного аграрного университета по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры он работает с мая 2012 года в должностях: помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района г. Оренбурга, первого заместителя Бузулукского межрайонного прокурора Оренбургской области, заместителя прокурора комплекса «Байконур», помощника прокурора Краснодарского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

С ноября 2017 года находился в должности первого заместителя прокурора г. Сочи. А в ноябре 2018 назначен прокурором Центрального района города.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в конце марта 2020 года Игорь Грязнов, возглавлявший прокуратуру Сочи с июля 2017 года, написал заявление об отставке, которое удовлетворил генпрокурор России. После его ухода обязанности прокурора города временно исполнял Владимир Багаев.

ИСТОЧНИК KP.RU