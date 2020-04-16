На Кубани Кадастровая палата осуществляет выездной прием документов

16 Апр 2020 2020-04-16T12:00:13+03:00

Подробнее узнать об услугах можно на сайте ведомства

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Кадастровая палата Кубани осуществляет выездной прием документов для учета и регистрации прав, запросов о предоставлении сведений ЕГРН. Также есть курьерская доставка готовых документов по факту рассмотрения вышеупомянутых заявлений и запросов.

- В ведомстве можно получить консультацию по документам, необходимым для осуществления сделки с объектом недвижимости, не выходя из дома или офиса, сдать бумаги для осуществления кадастрового учета, - сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Тарифы на оказание платных услуг и другая подробная информация размещена на официальном сайте Федеральной Кадастровой палаты в разделе «Деятельность». Можно узнать об этом, позвонив по номеру телефона 8-861-992-13-02 (доп. 20-60 или 20-61) либо отправив письмо на адрес электронной почты uslugi-pay@23.kadastr.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU