2020-04-16T12:26:46+03:00
Происшествия

В Новороссийске осудят мужчин, которые сбывали наркотики

Информацию о закладках они получали через Интернет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске осудят мужчин, которые сбывали наркотикиВ Новороссийске осудят мужчин, которые сбывали наркотикиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новороссийске организаторы преступной группы за пять месяцев вовлекли в противоправную деятельность ранее судимого 35-летнего местного жителя и двоих приезжих в возрасте 26 и 44 лет.

- Обвиняемые получали информацию о местах закладок в Интернете, забирали по указанным адресам партии наркотиков. Вещества они расфасовывали и распространяли на территории Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также в квартире, где временно проживал один из злоумышленников, нашли и изъяли весы, сим-карты, телефоны и различные упаковочные материалы. Всего правоохранители изъяли из незаконного оборота около 65 граммов наркотиков синтетического происхождения и 134 закладки.

- В отношении участников организованной группы возбудили уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двадцати лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начали работать 6 карантинных постов ДПС
Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесен на осень
Ученые из Курганинска присоединились к Всероссийскому волонтерскому проекту «Мейкеры против COVID»
На Кубани чиновник нарушил противопожарное законодательство
На Кубани до 25 мая продлили прием заявлений для участия в программе «Земский учитель»
В Новороссийске осудят мужчин, которые сбывали наркотики
На Кубани Кадастровая палата осуществляет выездной прием документов
В Сочи назначен новый прокурор города
Всадил нож в шею: в Краснодаре мужчина убил 40-летнего знакомого
Всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 16 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 16 человек
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 апреля 2020: новые пациенты контактировали с ранее заболевшими
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 апреля 2020 года: COVID-19 выявили у 21 человека
На Кубани спасатели помогают выявлять заболевших коронавирусом
В Приморско-Ахтарском районе мужчина порыбачил на 26 тысяч рублей
В Сочи интернет проведут в отдалённые села
В Кореновске приставы опечатали магазин за нарушение карантина
В Апшеронске мужчина украл у знакомого кошелек с деньгами
В Анапе доступ на старое кладбище со стороны мемориала закрыли оградой
Студенты КубГАУ построили копию своего факультета в игре Minecraft
В России медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей
В России предприятиям выделят по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника в период коронавируса
Ученые МГУ рассказали несколько фактов о COVID-19