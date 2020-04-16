В Новороссийске осудят мужчин, которые сбывали наркотики

16 Апр 2020 2020-04-16T12:26:46+03:00

Информацию о закладках они получали через Интернет

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В Новороссийске организаторы преступной группы за пять месяцев вовлекли в противоправную деятельность ранее судимого 35-летнего местного жителя и двоих приезжих в возрасте 26 и 44 лет.

- Обвиняемые получали информацию о местах закладок в Интернете, забирали по указанным адресам партии наркотиков. Вещества они расфасовывали и распространяли на территории Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также в квартире, где временно проживал один из злоумышленников, нашли и изъяли весы, сим-карты, телефоны и различные упаковочные материалы. Всего правоохранители изъяли из незаконного оборота около 65 граммов наркотиков синтетического происхождения и 134 закладки.

- В отношении участников организованной группы возбудили уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двадцати лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU