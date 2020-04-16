На Кубани до 25 мая продлили прием заявлений для участия в программе «Земский учитель»

16 Апр 2020 2020-04-16T12:38:26+03:00

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В Краснодарском крае до 25 мая продлили прием заявлений для участия в программе «Земский учитель». Документы от претендентов принимаются в электронной форме институтом развития образования региона.

- В рамках федеральной программы «Земский учитель» определено 103 вакансии в 37 муниципальных образованиях края. С их перечнем можно ознакомиться на портале «Земский учитель», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками могут стать педагоги с профильным средним или высшим образованием, готовые переехать в сельскую местность и трудоустроиться в школу на вакантную должность учителя. Документы уже подали 500 соискателей.

За участие в программе предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 миллиона рублей. Она не носит целевой характер и может быть израсходована по усмотрению учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU