2020-04-16T13:10:34+03:00
Происшествия

На Кубани чиновник нарушил противопожарное законодательство

За это он выплатит штраф
Александра ПОДУШКО
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На Кубани чиновник нарушил противопожарное законодательствоНа Кубани чиновник нарушил противопожарное законодательствоФото: Архив "КП"
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Житель Щербиновского района обратился в прокуратуру района с жалобой о ненадлежащем состоянии пожарных гидрантов в муниципалитете. Она была перенаправлена в администрацию для принятия мер.

В то же время глава мэрии, получив указанное обращение, ничего не проверил и сообщил мужчине, что пожарные гидранты находятся в надлежащем техническом состоянии.

Но выяснилось, что это ложная информация. Прокуратура провела свою проверку и установила, что гидранты либо находятся в ненадлежащем состоянии либо не функционируют.

Главе Щербиновского сельского поселения внесли представление, а также на него завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Суд назначил ему штраф.

- В настоящее время все нарушения уже устранены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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