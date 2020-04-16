16 Апр 2020 2020-04-16T13:26:28+03:00

Они распечатали 200 ремешков на маски для врачей

Изменить размер текста: A A

Ученые из Курганинска присоединились к Всероссийскому волонтерскому проекту «Мейкеры против COVID». Специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» с помощью 3D-принтера распечатали 200 ремешков на маски для врачей.

- Заколки изготовлены из биосовместимого пластика и безвредны для здоровья человека. Ремешок снижает нагрузку от продолжительного использования медицинских масок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вскоре волонтеры планируют передать их врачам своего муниципалитета, а также подготовить партию заколок для медиков из Лабинского района.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский волонтерский проект «Мейкеры против COVID» направлен на изготовление средств индивидуальной защиты для медиков с помощью 3D-печати.

ИСТОЧНИК KP.RU