Ученые из Курганинска присоединились к Всероссийскому волонтерскому проекту «Мейкеры против COVID»
Ученые из Курганинска присоединились к Всероссийскому волонтерскому проекту «Мейкеры против COVID». Специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» с помощью 3D-принтера распечатали 200 ремешков на маски для врачей.
- Заколки изготовлены из биосовместимого пластика и безвредны для здоровья человека. Ремешок снижает нагрузку от продолжительного использования медицинских масок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вскоре волонтеры планируют передать их врачам своего муниципалитета, а также подготовить партию заколок для медиков из Лабинского района.
СПРАВКА «КП»
Всероссийский волонтерский проект «Мейкеры против COVID» направлен на изготовление средств индивидуальной защиты для медиков с помощью 3D-печати.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»