2020-04-16T13:28:22+03:00
Общество

Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесен на осень

О конкретных датах его проведения пока не сообщается
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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"Кинотавр" в Сочи. Фото КП"Кинотавр" в Сочи. Фото КП
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31 -ый по счету кинофестиваль «Кинотавр» ,проведение которого запланировано ранее в Сочи на период с 7 по 14 июня 2020 года, не состоится в эти сроки.

- По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты - с 7 по 14 июня 2020 года,- говорится в сообщении оргкомитета фестиваля, распространенном информагентствами 16 апреля.

В сообщении также отмечается, что работа над программой фестиваля будет продолжена. «Кинотавр» предполагается провести осенью.

О конкретных датах пока ничего не сообщается.

Первый «Кинотавр» прошел в Сочи в 1991 году.

В разные годы его победителями становились такие известные картины, как «Анкор,еще анкор» Петра Тодоровского, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и многие другие любимые миллионами зрителей киноленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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