В Краснодаре начали работать 6 карантинных постов ДПС
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова с 15 апреля в городе работают карантинные посты. Всего в краевой столице их шесть. Полицейские проверяют наличие пропуска и выясняют цель поездки и основание для нее.
- Автомобилям без необходимых документов не дают проехать дальше, водителям сообщают о необходимости вернуться домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Карантинные посты ДПС контролируют передвижение по городу с 07:00 до 10:00 и после 16:00. Они расположены на следующих перекрестках:
- Зиповская – Ростовское Шоссе;
- Красная – Буденного;
- Северная – Передовая;
- Тургенева – Атарбекова;
- Дзержинского – Авиагородок
- Мачуги – Трамвайная.
Также всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию. На постах развернуты группы контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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