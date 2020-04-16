2020-04-16T13:54:47+03:00
Общество

В Краснодаре начали работать 6 карантинных постов ДПС

Сотрудники полиции будут проверять наличие пропуска и выяснять цель поездки
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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По поручению главы Краснодара Евгения Первышова с 15 апреля в городе работают карантинные посты. Всего в краевой столице их шесть. Полицейские проверяют наличие пропуска и выясняют цель поездки и основание для нее.

- Автомобилям без необходимых документов не дают проехать дальше, водителям сообщают о необходимости вернуться домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Карантинные посты ДПС контролируют передвижение по городу с 07:00 до 10:00 и после 16:00. Они расположены на следующих перекрестках:

- Зиповская – Ростовское Шоссе;

- Красная – Буденного;

- Северная – Передовая;

- ТургеневаАтарбекова;

- Дзержинского – Авиагородок

- Мачуги – Трамвайная.

Также всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию. На постах развернуты группы контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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