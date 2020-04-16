2020-04-16T14:47:44+03:00
Происшествия

В ночном пожаре под Усть-Лабинском погибли два жителя Кубани

Причиной возгорания мог послужить несправный отопительный прибор
Виталий КАРНАУХ
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Фото: СУ СК региона.Фото: СУ СК региона.
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В ночь на 16 апреля в доме на улице Горького, что в станице Новолабинской, произошел крупный пожар. В четыре часа утра очевидцы сообщили о возгорании пожарным, спустя двадцать минут силы и средства пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту происшествия. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС региона, спустя полчаса огнеборцы ликвидировали горение.

При разборе завалов сгоревшего дома спасатели обнаружили два тела. Это 39-летний хозяин жилища и его 74-летний сосед.

- Предположительно причиной пожара могла явиться неисправность отопительного прибора. В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.

Фото: СУ СК региона.

Фото: СУ СК региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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