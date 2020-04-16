2020-04-16T15:15:36+03:00
Политика

Инстаграм Вениамина Кондратьева вошел в топ по количеству подписчиков среди аккаунтов российских губернаторов

Сегодня это один из самых крупных пабликов на Кубани
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Вениамин Кондратьев. Фото: instagram.com/kondratyevviВениамин Кондратьев. Фото: instagram.com/kondratyevvi
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Эксперты Центра политической конъюнктуры составили комплексный рейтинг аккаунтов губернаторов в Инстаграм.

Аккаунт главы Кубани Вениамина Кондратьева стал источником оперативной информации по коронавирусу и работе властей региона.

Причем с начала марта на официальной странице главы региона отмечен заметный рост подписчиков. Еще 19 марта губернатора читали 99 тысяч человек, а по данным на 13 апреля – 194 тысячи. Таким образом, глава Краснодарского края оказался на 18-й строчке рейтинга.

Наибольший прирост аудитории в абсолютных величинах зафиксирован у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова – плюс 147 тысяч и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева – плюс 95 тысяч подписчиков.

На сегодняшний день на Инстаграм главы Кубани подписаны 201 тысяча человек. Напомним, глава края также ведет страницы в Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, у него есть Telegram-канал. В социальных сетях появляется актуальная информация о работе губернатора, а также самые последние новости, касающиеся жизни региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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