Инстаграм Вениамина Кондратьева вошел в топ по количеству подписчиков среди аккаунтов российских губернаторов

16 Апр 2020 2020-04-16T15:15:36+03:00

Сегодня это один из самых крупных пабликов на Кубани

Изменить размер текста: A A

Эксперты Центра политической конъюнктуры составили комплексный рейтинг аккаунтов губернаторов в Инстаграм.

Аккаунт главы Кубани Вениамина Кондратьева стал источником оперативной информации по коронавирусу и работе властей региона.

Причем с начала марта на официальной странице главы региона отмечен заметный рост подписчиков. Еще 19 марта губернатора читали 99 тысяч человек, а по данным на 13 апреля – 194 тысячи. Таким образом, глава Краснодарского края оказался на 18-й строчке рейтинга.

Наибольший прирост аудитории в абсолютных величинах зафиксирован у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова – плюс 147 тысяч и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева – плюс 95 тысяч подписчиков.

На сегодняшний день на Инстаграм главы Кубани подписаны 201 тысяча человек. Напомним, глава края также ведет страницы в Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, у него есть Telegram-канал. В социальных сетях появляется актуальная информация о работе губернатора, а также самые последние новости, касающиеся жизни региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вениамин Кондратьев: на въездах и выездах из кубанских городов и станиц появятся карантинные посты

Жесткость данного решения власти объясняют несознательностью многих жителей Кубани, которые несмотря на все увещевания оставаться в пределах своей квартиры, отправляются по делам (читайте далее)

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 18 апреля: Запрет на передвижение по краю будет сохранен

Вениамин Кондратьев призвал всех продолжить оставаться дома не покидать жилища без крайней необходимости, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае находится под контролем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU