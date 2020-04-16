2020-04-16T15:19:05+03:00
Происшествия

В Белореченске поймали 22-летнюю закладчицу наркотиков

Девушку поймали с поличным
Виталий КАРНАУХ
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Сейчас фигурантка под стражей.Сейчас фигурантка под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Белореченские правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что жительница Апшеронска занимается противозаконными действиями – продает наркотики на территории района.

Медлить с проведением проверки сведений полицейские не стали, и задержали фигурантку спустя некоторое время. В этот момент 22-летняя злоумышленница прятала закладку на одной из центральных улиц Белореченска. При досмотре у нее обнаружили сверток с белым порошком. Еще восемь таких сотрудники полиции нашли в тайниках, о которых поведала молодая девушка.

Изъятые вещества направили на экспертизу, которая показала, что содержимое является наркотическим средством. Фигурантку доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

- В настоящее время СО ОМВД Белореченского района в отношении подозреваемой возбудил уголовное дело. Ей грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас задержанная находится под стражей, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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