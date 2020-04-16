В больницы края завезли 37 аппаратов искусственной вентиляции легких

16 Апр 2020 2020-04-16T15:57:49+03:00

На эти цели выделили деньги из краевого и федерального бюджетов

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев решил выделить 268 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования. Пресс-служба администрации региона сообщает, что из купленных тридцати семи двенадцать уже поставлены в медучреждения, остальные – ждут очереди.

- Дополнительно 25 аппаратов ИВЛ мы получили из резервов Министерства обороны, еще 55 штук готовы предоставить частные клиники Кубани, - заявили в администрации.

Помимо этого из краевой казны 133 млн направят дополнительно на закупку сотни аппаратов ИВЛ. Также 135 млн выделили на дооснащение аппаратами КТ госпиталей Краснодарского края.

Напомним, общая сумма выплат – это закупка лекарственных препаратов, медицинской техники, доплаты врачам и малоимущим – на данный момент составляет 1 млрд 170 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU