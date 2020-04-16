В больницы края завезли 37 аппаратов искусственной вентиляции легких
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев решил выделить 268 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования. Пресс-служба администрации региона сообщает, что из купленных тридцати семи двенадцать уже поставлены в медучреждения, остальные – ждут очереди.
- Дополнительно 25 аппаратов ИВЛ мы получили из резервов Министерства обороны, еще 55 штук готовы предоставить частные клиники Кубани, - заявили в администрации.
Помимо этого из краевой казны 133 млн направят дополнительно на закупку сотни аппаратов ИВЛ. Также 135 млн выделили на дооснащение аппаратами КТ госпиталей Краснодарского края.
Напомним, общая сумма выплат – это закупка лекарственных препаратов, медицинской техники, доплаты врачам и малоимущим – на данный момент составляет 1 млрд 170 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр здравоохранения Кубани: Закупаем 100 аппаратов ИВЛ по поручению Кондратьева (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»