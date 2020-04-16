Мэр Сочи продолжает онлайн-приемы горожан

16 Апр 2020 2020-04-16T16:10:14+03:00

По видеосвязи глава города обсудил с сочинцами важные вопросы социальной сферы

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Из-за введённого на территории региона карантина личный приём граждан в мэрии Сочи приостановлен. Однако, мэр Алексей Копайгородский продолжает общаться с горожанами в онлайн-режиме.

По видеосвязи глава города пообщался с жителями Хостинского и Лазаревского районов курорта.

Вопросы горожан на сей раз касались организации новой схемы движения общественного транспорта в Раздольненском сельском округе, ремонта спортплощадки у школы на Бытхе, капитального ремонта Дома кульуры в селе Алексеевском.

На эти обращения мэр, а также руководители профильных департаментов администрации дали подробные и содержательные ответы.

- Кроме проблем по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые нам приходится решать сегодня, у граждан есть и текущие вопросы. Наша задача – не забывать об этом. Должны быть выполнены все обязательства, которые есть у власти перед горожанами, - отметил Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU