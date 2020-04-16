Хулиган на костылях разгромил полквартиры сожительницы

16 Апр 2020 2020-04-16T16:20:08+03:00

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Инцидент произошел в одной из квартир в Успенском районе Краснодарского края. Бывший возлюбленный 40-летней местной жительницы заявился к ней домой пьяный. В порыве ревности он начал крушить все, что попадалось на пути - кухню, холодильник, посуду...

- Женщина истерично кричала в телефонную трубку, что ее бывший сожитель сейчас подожжет квартиру, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

К слову, когда полицейский наряд прибыл на место происшествия, то застал в разбитой квартире понурого мужчину на костылях. Потерял способность двигаться самостоятельно хулиган в автомобильной аварии.

Теперь, скорее всего, из своей небольшой пенсии по инвалидности ему придется выплачивать бывшей избраннице ущерб за нанесенный урон. К утру следующего дня, 8 апреля, он уже ничего не помнил.

ИСТОЧНИК KP.RU