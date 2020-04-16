2020-04-16T16:26:39+03:00
Общество

Переход на «цифру»: в краснодарском энергорайоне установлено 7,5 тысяч «умных» счетчиков

Их обладатели получили сразу несколько преимуществ
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Более 7,5 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии установила своим потребителям компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») с начала 2020 года.

Так называемых «умные» счетчики значительно облегчают жизнь своим обладателям. Так, они помогают экономить, рассчитывая потребление по зонам суток. Счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести на ночь работу энергоемких приборов. Потребителям теперь не нужно обслуживать и ремонтировать их – эта ответственность полностью возложена на сетевую компанию. Визиты контролеров теперь также не требуются, поскольку информация от потребительских приборов автоматически передается на главный сервер «Россети Кубань» и далее – в энергосбытовые компании. Посмотреть показания можно при помощи пульта. Счета за электроэнергию потребители получают, как и прежде – в виде бумажной квитанции в почтовый ящик или сообщением на электронную почту.

Отметим, еще около 10 тысяч «умных» счетчиков энергетики планируют установить потребителям в Динском районе и более четырех тысяч – в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. В настоящее время работы приостановлены до окончания режима самоизоляции.

Напомним, установка интеллектуальных приборов учета ведется в рамках реализации общей концепции цифровизации электрических сетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Первые умные счетчики появились у потребителей в 2018 году. Это стало первым этапом перехода на цифру. Теперь компания «Россети» намерена создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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