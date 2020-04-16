Край получит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T17:27:02+03:00

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О том, что регион получит 2 млрд рублей для борьбы с коронавирусом, стало известно на заседании рабочей группы Госсовета РФ. В нем принял участие губернатор края Вениамин Кондратьев.

О финансовой поддержке регионов заявил Владимир Путин накануне в ходе совещания с главами субъектов. В докладе губернатор Кубани сообщил, что Краснодарскому краю необходимы дополнительные средства на развертывание специализированных инфекционных коек.

- Сегодня стало известно, что нашему региону дополнительно выделят около 2 млрд рублей. Сегодня в крае развернуто 1635 коек для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией. Через неделю оборудуем еще дополнительно 1704 койки, - заявили в пресс-службе губернатора Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU