2020-04-16T18:57:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Ближайшие недели будут решающими в борьбе с коронавирусом

По мнению губернатора, благодаря карантинным мерам в регионе удалось избежать скачка заболеваемости
Виталий КАРНАУХ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru.Фото: admkrai.krasnodar.ru.
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16 апреля прошла видеоконференция, в которой принял участие Вениамин Кондратьев и руководители кубанских медицинских организаций. Губернатор выразил благодарность медикам за их труд и спасение людей.

- Мы сдерживаем эпидситуацию, резкого скачка заболеваемости у нас не происходит. Предстоящие две недели будут решающими в борьбе с коронавиурсной инфекцией в нашем регионе. Мы готовы поддерживать медиков, - отметил Кондратьев.

Глава региона напомнил, что к концу этой недели учреждениям здравоохранения передадут миллион масок и аппараты ИВЛ.

Врачи, в свою очередь, заявили, что подобная поддержка позволяет точно устанавливать диагноз пациентов.

- Конечно, мы можем говорить, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасного резкого скачка заболевания у нас нет, – отметил главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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