Пеликаны-одиночки облюбовали Краснодарский край

16 Апр 2020 2020-04-16T20:10:08+03:00

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Занесенные в Красную книгу Краснодарского края пеликаны-одиночки облюбовали берега кубанских водоемов. Очередной красавчик поселился на озере Старая Кубань в парке Солнечный остров. Краснодарцы заметили его пару дней назад. За это время фотографии птицы облетели все соцсети региона, пишет порта «Южные дела».

- Он словно ручной, не боится людей. Гладить, конечно, не дает, но и не убегает, когда подходишь к нему на максимально близкое расстояние, - рассказали источнику жители кубанской столицы, успевшие сделать селфи с пернатым другом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/773627" frameborder="0"></iframe> Пеликан в Краснодаре.Видео: Инна Ковалева

В свободное от чистки своих перьев пеликан ходит по берегу и плавает в озере. Вероятно, охотится. Имя ему, в отличие от собрата Григория из Новороссийка, пока не дали. Напомним, кучерявый пеликан Гриша поселился у новороссийских моряков. Он стоял на посту всю ночь, некоторые работники стали его принимать за своего. Только вот трудовой книжки у пеликана нет. А так бы, уверены, моряки с радостью приняли его в свою команду.

ИСТОЧНИК KP.RU