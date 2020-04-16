В центре Краснодара в ДТП попала машина такси

16 Апр 2020 2020-04-16T21:44:14+03:00

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Утром 16 апреля в центре Краснодара столкнулись две легковушки. От удара одну из них отнесло на заборчик, несколько секций остались смяты. Кроме того, не устоял и дорожный знак.

- Около 10 утра на пересечении улиц Леваневского и Чапаева столкнулись две иномарки, - пишет портал «Южные дела».

За рулем «Geely» находился 60-летний пенсионер из Абинского района, такси марки «Volkswagen» управлял 33-летний краснодарец.

Как утверждает источник, ссылаясь на данные УВД Краснодара, в результате аварии пострадала девушка, находившаяся в салоне «Geely» на пассажирском кресле. О причинах ДТП не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU