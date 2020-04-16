2020-04-16T23:24:23+03:00
Происшествия

Возможны подтопления населенных пунктов: МЧС предупредило о непогоде 17 апреля

Ожидается сильный ветер
Виталий КАРНАУХ
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Источником происшествий может стать нагон воды с моря.Источником происшествий может стать нагон воды с моря.
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В пресс-службе регионального в МЧС объявили экстренное предупреждение по сильному ветру. В период с вечера 16 апреля до вечера 17-го на Кубани прогнозируют западный ветер до 10 м/с с порывами до 17 м/с.

Отмечается, что на берегах Азовского моря мощные порывы будут достигать 15-20 м/с, утром 17 апреля скорость ветра может подняться до 23 м/с.

- На территории Ейского, Приморско-Ахтарского и Щербиновского районов прогнозируется вероятность подтопления прибрежных территорий и населенных пунктов, - отмечают в региональном МЧС.

В ведомстве говорят, что источником происшествий может стать нагон воды с моря. Поэтому в министерстве рекомендуют в течение суток 17 апреля не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей.

Напомним, также в крае 17 и 19 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам. Ожидается, что в некоторых районах региона ночная температура опустится до минус пяти.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01 (010 с мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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