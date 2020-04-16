2020-04-16T23:22:15+03:00
Происшествия

До минус пяти: 17 апреля на Кубань придут заморозки

Такая температура ожидается ночью и утром 17 и 19 апреля
Виталий КАРНАУХ
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В МЧС рекомендуют по мере возможности защитить растения.В МЧС рекомендуют по мере возможности защитить растения.
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МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по заморозкам на территории Кубани. В регион придут настоящие морозы уже 17 апреля – ночью и утром в некоторых районах ожидается понижение температуры от минус одного до минус пяти.

- Исключение составляет город-курорт Сочи. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, - отмечают в МЧС.

Минусовые температуры могут погубить сельскохозяйственные культуры, которые сейчас только поднимаются из-под земли. Также из-за заморозков возможно повреждение почек ранних косточковых культур.

В МЧС рекомендуют по мере возможности защитить растения. Так, наземные всходы можно укрыть пленкой.

Напомним, также в крае 17 апреля будет действовать экстренное предупреждение по сильному ветру. В азовских районах Кубани ожидаются ЧС из-за нагона морской воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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