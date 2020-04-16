До минус пяти: 17 апреля на Кубань придут заморозки
МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по заморозкам на территории Кубани. В регион придут настоящие морозы уже 17 апреля – ночью и утром в некоторых районах ожидается понижение температуры от минус одного до минус пяти.
- Исключение составляет город-курорт Сочи. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, - отмечают в МЧС.
Минусовые температуры могут погубить сельскохозяйственные культуры, которые сейчас только поднимаются из-под земли. Также из-за заморозков возможно повреждение почек ранних косточковых культур.
В МЧС рекомендуют по мере возможности защитить растения. Так, наземные всходы можно укрыть пленкой.
Напомним, также в крае 17 апреля будет действовать экстренное предупреждение по сильному ветру. В азовских районах Кубани ожидаются ЧС из-за нагона морской воды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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