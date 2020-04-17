2020-04-17T00:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодар 16 апреля рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 267 человек

Каждого пассажира обследовали медики
Виталий КАРНАУХ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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16 апреля аэропорт Краснодара принял четыре внутренних рейса – три из столицы, один из Санкт-Петербурга. Всего – 267 человек. Всех их отправили на самоизоляцию.

- Каждого прибывшего пассажира обследовали медики. Они проверили температуру специальными тепловизорами, взяли биоматериал для проведения анализов, - рассказали «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

После этих процедур прибывших отправили домой на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов вести тщательное наблюдение за соблюдением режима гражданами, вернувшимися и-за границы. К слову, 12 апреля в Краснодар воскресными рейсами прибыли 307 кубанцев. 13 апреля прилетели в город 196 человек, 14-го числа – 305 жителей Краснодара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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