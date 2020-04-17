2020-04-17T07:29:41+03:00
Общество

На Кубани выделили 78 миллионов рублей на выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом

Такое постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Дополнительные средства получат также медработники, лечащие больных коронавирусом.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев, из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству здравоохранения выделено порядка 78 миллионов рублей. Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку полагаются сотрудникам госмедучреждений.

- В апреле, мае и июне врачи получат надбавку в 130 тысяч рублей, средний персонал – 75 тысяч, младший – 40 тысяч, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В службе скорой помощи врачи – по 74 тысячи, средний персонал – 37 тысяч, водители – 25 тысяч рублей.

Напомним, по мнению губернатора, благодаря карантинным мерам в регионе удалось избежать скачка заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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