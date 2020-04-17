2020-04-17T08:03:36+03:00
Общество

В Анапе начнут поэтапно открывать ярмарки

До всех руководителей и продавцов торговых точек доведены предписания Роспотребнадзора
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрации АнапыФото: администрации Анапы
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В пятницу, 17 апреля, в Анапе откроют продовольственные ряды ООО «Центральный рынок» и ярмарку выходного дня на углу улиц Ивана Голубца и Крылова.

В субботу возобновит работу торговая точка на Чембурке, 20 апреля – в Гостагаевской. А во вторник, 21 апреля, покупателей встретят еще 8 ярмарок выходного дня.

До всех руководителей и продавцов доведены предписания Роспотребнадзора, которые они должны обязательно соблюдать. Это 1,5-метровая дистанция между торговыми местами и покупателями, контроль температуры продавцов, использование индивидуальных средств защиты.

- Соблюдение санитарных требований будут контролировать сотрудники управлений торговли и сельского хозяйства, а также Роспотребнадзор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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