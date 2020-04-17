2020-04-17T08:32:05+03:00
Общество

В Новороссийске отопительный сезон продлят по «заявочному принципу»

Для этого жителям необходимо обратиться в свои управляющие компании
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В Новороссийске отопительный сезон продлят по «заявочному принципу». Об этом объявил глава города Игорь Дяченко в своем инстаграм-аккаунте.

- Отопительный сезон закончился 16 апреля. Причем «конец зимы» объявляется также в Анапе, Гулькевичах, Сочи и других городах края, - отметил Игорь Дяченко.

Среднесуточная температура на курорте уже несколько дней держится выше 8 градусов, а это является по закону основанием для окончания отопительного сезона.

Но многие жители города-героя просят не отключать тепло. Возможность продлить отопительный сезон глава Новороссийска обсудил с руководством «АТЭК». Это можно сделать по «заявочному принципу», при согласии на оплату за полученные гигакалории.

- Жителям многоэтажек, которые считают, что батареи в их доме должны быть теплее, необходимо обратиться в свои управляющие компании. Там сформируют заявки и передадут тепловикам, - сообщили в администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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