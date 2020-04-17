Пять кварталов по улице Коммунаров в Краснодаре станут односторонними
Пять кварталов по улице Коммунаров в краевой столице станут односторонними. Речь идет об участке от Буденного до Хакурате. Изменения вступят в силу с 18 апреля.
- Схема движения изменится, чтобы водители не использовали улицу Коммунаров для сквозного проезда и не задерживали движение трамваев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Фото: администрация Краснодара
На участке от Буденного до Хакурате сейчас курсируют пять трамвайных маршрутов - № № 1, 2, 5, 8, 15. Новые дорожные знаки установят в ночь с 17 на 18 апреля.
Одностороннее движение транспорта будет организовано следующим образом:
- от Новокузнечной до Хакурате - только в сторону Хакурате;
- от Новокузнечной до Северной - только в сторону Северной;
- от Головатого до Северной - только в сторону Северной;
- от Головатого до Кузнечной - только в сторону Кузнечной;
- от Буденного до ул. Кузнечной - только в сторону Кузнечной.
Такую схему движения предложили ввести участники рабочей группы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU