2020-04-17T09:17:22+03:00
Общество

Пять кварталов по улице Коммунаров в Краснодаре станут односторонними

Изменения вступят в силу с 18 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Пять кварталов по улице Коммунаров в краевой столице станут односторонними. Речь идет об участке от Буденного до Хакурате. Изменения вступят в силу с 18 апреля.

- Схема движения изменится, чтобы водители не использовали улицу Коммунаров для сквозного проезда и не задерживали движение трамваев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

На участке от Буденного до Хакурате сейчас курсируют пять трамвайных маршрутов - № № 1, 2, 5, 8, 15. Новые дорожные знаки установят в ночь с 17 на 18 апреля.

Одностороннее движение транспорта будет организовано следующим образом:

- от Новокузнечной до Хакурате - только в сторону Хакурате;

- от Новокузнечной до Северной - только в сторону Северной;

- от Головатого до Северной - только в сторону Северной;

- от Головатого до Кузнечной - только в сторону Кузнечной;

- от Буденного до ул. Кузнечной - только в сторону Кузнечной.

Такую схему движения предложили ввести участники рабочей группы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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