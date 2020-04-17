В Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков
Сотрудники полиции по Туапсинскому району получили информацию о том, что житель Анапы сбывает наркотики на территории района.
В лесном массиве возле горы Кадош 35-летнего мужчину при осуществлении тайниковой закладки задержали. У него нашли два полимерных свертка с наркотиком растительного происхождения. Также в салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина, нашли еще пять пакетиков с запрещенным веществом.
- Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой около 62 граммов. Также выяснилось, что мужчина причастен еще к трем фактам осуществления тайниковых закладок на территории Туапсинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Местного жителя заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU