В Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков

17 Апр 2020 2020-04-17T09:32:53+03:00

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Сотрудники полиции по Туапсинскому району получили информацию о том, что житель Анапы сбывает наркотики на территории района.

В лесном массиве возле горы Кадош 35-летнего мужчину при осуществлении тайниковой закладки задержали. У него нашли два полимерных свертка с наркотиком растительного происхождения. Также в салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина, нашли еще пять пакетиков с запрещенным веществом.

- Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой около 62 граммов. Также выяснилось, что мужчина причастен еще к трем фактам осуществления тайниковых закладок на территории Туапсинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Местного жителя заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU