17 Апр 2020 2020-04-17T09:52:33+03:00

В Тимашевске мужчину осудили на 7 лет за убийство соседа Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел вечером 20 ноября прошлого года в Тимашевске. К мужчине в гости пришел 43-летний сосед. У них произошел конфликт из-за того, что он оскорбил сожительницу хозяина дома. После этого мужчина ушел.

Но злоумышленник решил на этом не останавливаться. Он пришел домой к обидчику своей возлюбленной, который проживал в Индустриальном микрорайоне. Ссора переросла в драку, мужчина избил 43-летнего знакомого.

Сожительница потерпевшего стала очевидцем произошедшего, она вызвала скорую и полицию. Врачи констатировали смерть местного жителя.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU