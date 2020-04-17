В Тимашевске мужчину осудили на 7 лет за убийство соседа
Инцидент произошел вечером 20 ноября прошлого года в Тимашевске. К мужчине в гости пришел 43-летний сосед. У них произошел конфликт из-за того, что он оскорбил сожительницу хозяина дома. После этого мужчина ушел.
Но злоумышленник решил на этом не останавливаться. Он пришел домой к обидчику своей возлюбленной, который проживал в Индустриальном микрорайоне. Ссора переросла в драку, мужчина избил 43-летнего знакомого.
Сожительница потерпевшего стала очевидцем произошедшего, она вызвала скорую и полицию. Врачи констатировали смерть местного жителя.
- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU