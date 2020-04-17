На Кубани завершили строительство берегоукрепительных сооружений на реке Иль
К губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой очистить русло реки и провести берегоукрепление обратился житель поселка Ильского. Это он сделал в ходе личного приема.
Тогда объект был включен в краевую программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства». И вскоре начались работы.
- Сделали инженерную защиту в районе улиц Ровная, Молодежная и Тылькина в поселке Ильском Северского района. На участках общей протяженностью 500 метров жители теперь будут защищены от размыва и обрушений во время паводка, – прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.
- В 2019 году на укрепление участков реки Иль из регионального бюджета выделили 8,6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в крае продолжаются работы по строительству и проектированию новых защитных сооружений в крае в плановом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU