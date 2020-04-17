2020-04-17T10:06:34+03:00
Общество

На Кубани завершили строительство берегоукрепительных сооружений на реке Иль

На это было выделено 8,6 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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К губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой очистить русло реки и провести берегоукрепление обратился житель поселка Ильского. Это он сделал в ходе личного приема.

Тогда объект был включен в краевую программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства». И вскоре начались работы.

- Сделали инженерную защиту в районе улиц Ровная, Молодежная и Тылькина в поселке Ильском Северского района. На участках общей протяженностью 500 метров жители теперь будут защищены от размыва и обрушений во время паводка, – прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.

- В 2019 году на укрепление участков реки Иль из регионального бюджета выделили 8,6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в крае продолжаются работы по строительству и проектированию новых защитных сооружений в крае в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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