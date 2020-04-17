В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-летнего мужчину

17 Апр 2020 2020-04-17T10:59:59+03:00

В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-ленего мужчину Фото: Архив "КП"

В тюрьме он может провести 5 лет

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В Приморско-Ахтарском районе местного жителя заподозрили в изготовлении и хранении обреза охотничьего ружья.

На территории его дома сотрудники полиции провели обыск. У 54-летнего мужчины правоохранители обнаружили части ствола, приклада, ножовку по металлу, а также обрез охотничьего ружья. Все отправили на экспертизу.

- Выяснилось, что изъятое оружие было изготовлено из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья и пригодно для выстрелов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU