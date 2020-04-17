2020-04-17T10:59:59+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-летнего мужчину

В тюрьме он может провести 5 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-ленего мужчинуВ Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-ленего мужчинуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Приморско-Ахтарском районе местного жителя заподозрили в изготовлении и хранении обреза охотничьего ружья.

На территории его дома сотрудники полиции провели обыск. У 54-летнего мужчины правоохранители обнаружили части ствола, приклада, ножовку по металлу, а также обрез охотничьего ружья. Все отправили на экспертизу.

- Выяснилось, что изъятое оружие было изготовлено из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья и пригодно для выстрелов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 17 апреля
На Кубани 10 пострадавших от коронавируса организаций получили займы в фонде микрофинансирования
В инфекционке Майкопа коронавирусная больная родила мальчика
В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-летнего мужчину
На Кубани завершили строительство берегоукрепительных сооружений на реке Иль
В Тимашевске мужчину осудили на 7 лет за убийство соседа
В Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков
Эксперты «Манго Телеком»: как на удаленке сохранить отношения с коллегами и командный дух
Пять кварталов по улице Коммунаров в Краснодаре станут односторонними
В Новороссийске отопительный сезон продлят по «заявочному принципу»
В Анапе начнут поэтапно открывать ярмарки
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Пасхой