В Приморско-Ахтарском районе за изготовление огнестрельного оружия осудят 54-летнего мужчину
В Приморско-Ахтарском районе местного жителя заподозрили в изготовлении и хранении обреза охотничьего ружья.
На территории его дома сотрудники полиции провели обыск. У 54-летнего мужчины правоохранители обнаружили части ствола, приклада, ножовку по металлу, а также обрез охотничьего ружья. Все отправили на экспертизу.
- Выяснилось, что изъятое оружие было изготовлено из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья и пригодно для выстрелов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Туапсинском районе задержали закладчика наркотиков. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU