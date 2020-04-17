2020-04-17T10:51:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В инфекционке Майкопа коронавирусная больная родила мальчика

Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Мальчика назвали Кириллом. Фото: минздрав Республики АдыгеяМальчика назвали Кириллом. Фото: минздрав Республики Адыгея
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В инфекционной больнице Майкопа произошло счастливое событие. Прямо в боксе для больных коронавирусной инфекцией женщина родила мальчика.

- У нас сегодня хорошие новости, - сообщил "КП" - Кубань" врач-инфекционист Сергей Долинный. - Ночью женщина, которая находится здесь уже 12 дней, родила малыша весом 3 кг 50 г.

Молодая женщина приехала из Абхазии уже будучи на последних сроках беременности. Вероятнее всего, родоразрешаться она планировала на территории Республики. Но когда в женской консультации ее отправили на необходимые анализы, выяснилось, что женщина больна опасным коронавирусом.

В инфекционке Майкопа родился ребенок от больной коронавирусом матери.

При этом болезнь протекала у нее достаточно легко. Врачей больше беспокоило состояние плода. Несколько дней в инфекционке она находилась под тщательным наблюдением инфекционистов и неонатологов. В итоге роды прошли спокойно. Сейчас врачи выясняют наличие коронавируса у новорожденного.

- Ребенок находится с матерью и уже питается материнским молоком, - рассказал Сергей Долинный.

Сама женщина рассказала, что чувствует себя хорошо. А у ее новорожденного сына - прекрасный аппетит. Мальчика назвали Кирилл.

При этом больница продолжает работать в режиме госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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