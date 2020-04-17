17 Апр 2020 2020-04-17T10:45:04+03:00

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На Кубани 10 пострадавших от коронавируса организаций получили займы в фонде микрофинансирования. Кредиты были предоставлены предпринимателям на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

- Займы под 0,1% на срок от 3 до 24 месяцев доступны субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от коронавируса. Их сумма может составлять от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Деньги выдают на неотложные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также фонд микрофинансирования предоставляет займы на открытие бизнеса. Один предприниматель из Краснодара уже получил 300 тысяч рублей на создание пекарни. На эти деньги он купит дополнительное оборудование и сырье.

Обратиться в фонд можно по телефону 8 (861) 298-08-08. Узнать больше информации на сайте: www.fmkk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU