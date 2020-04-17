Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 17 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T11:03:58+03:00

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В пятницу, 17 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Сообщается, что трансляция начнется в 13:30. О том, будет ли снова продлевать карантин, пока неизвестно.

Заседание краевого оперативного штаба Краснодарского края.

Напомним, изначально карантин в Краснодарском крае был объявлен 31 марта. Вовсех городах и районах региона запретили передвижение по улицам пешком или на транспорте без пропусков, которые выдают администрации. 5 апреля действие режима продлили до 12-го числа. А позднее - до 18 апреля, правда, были введены некоторые послабления для жителей региона.

По последним данным, в Краснодарском крае 260 заболевших. Три пациента скончались. 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 кубанцев уже выписали из больницы - их тесты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU