Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 17 апреля
В пятницу, 17 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Сообщается, что трансляция начнется в 13:30. О том, будет ли снова продлевать карантин, пока неизвестно.
Заседание краевого оперативного штаба Краснодарского края.
Напомним, изначально карантин в Краснодарском крае был объявлен 31 марта. Вовсех городах и районах региона запретили передвижение по улицам пешком или на транспорте без пропусков, которые выдают администрации. 5 апреля действие режима продлили до 12-го числа. А позднее - до 18 апреля, правда, были введены некоторые послабления для жителей региона.
По последним данным, в Краснодарском крае 260 заболевших. Три пациента скончались. 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 кубанцев уже выписали из больницы - их тесты отрицательные.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»