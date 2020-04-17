На Кубани суды рассматривают дела за нарушение режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T11:16:41+03:00

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Из-за новых изменений глава 20 КоАП РФ теперь включает в себя ст. 20.6.1. Она устанавливает административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а именно, за невыполнение правил поведения во время повышенной готовности из-за распространения опасной инфекции.

Так, для граждан предусмотрены предупреждение или штрафы от 1 до 30 тысяч, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

- С 14 апреля на Кубани суды рассмотрели более 130 дел об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По 75 из них выписали штрафы в размере от 1000 до 3 000 рублей. В 45 случаях местные жители получили предупреждение, 1 производство было прекращено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU