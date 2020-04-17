Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 апреля 2020 года выросло до 290 человек
«КП» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом на Кубани. Число заболевших в Краснодарском крае на 17 апреля 2020 года выросло до 290 человек. За последние выявили опасную инфекцию еще у 30 пациентов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
При этом отметим, что от болезни излечились 8 человек - их выписывают из больницы.
- 17 апреля в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 субъекте, - сообщает Оперативный штаб. - За сутки полностью выздоровели 286 человек.
За весь период в стране от коронавируса скончалось 273 человека.
Напомним, несмотря на введение «беспропускного окна» для автомобилей с 10 до 16 часов в Краснодарском крае, послаблений режима в ближайшие сутки не предвидится. В Краснодаре стало больше мобильных групп, которые патрулируют улицы, проводят беседы с нарушителями карантина и выписывают штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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