Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 17 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 36 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T11:37:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 17 апреля 2020 года

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В республике с каждым днем становится все больше инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Адыгее выросло до 166 человек. К заболевшим прибавилось еще 36 пациентов - их диагноз подтвердил тест.

- За последние сутки в России коронавирус выявили у 4070 человек в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки выздоровели 286 человек, - сообщает Оперативный штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 апреля в Адыгейске ввели дополнительные ограничения. Жителям муниципалитета запретили выезд за пределы города. Исключение составили только работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением. Запрещен также въезд в город, если у человека нет местной прописки.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков пояснил - ужесточение ограничений связано с тем, что заболеваемость в городе в несколько раз превышает среднереспубликанский показатель.

В Адыгее на амбулаторном лечении - 40 человек, на стационарном - 73, выздоровели -15 человек. Скончались в республике 2 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU