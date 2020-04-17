Влез через окно: в Краснодаре неизвестный вынес из частного дома деньги, пистолет и ювелирные украшения
Инцидент произошел в частном доме на улице Колосистой в Краснодаре. Когда хозяев не было дома, неизвестный отжал окно и проник в здание. Он взломал сейф, из которого достал травматический пистолет. Из ванной прихватил золотые украшения: различные цепочки, часы и кольца, а также нашел в одной из комнат в комоде 1 миллион рублей.
Со всем похищенным добром злоумышленник скрылся. Камеры, установленные на доме, в день происшествия не работали. Неизвестного не видели и соседи потерпевших. С места преступления полицейские изъяли два следа материи, «пальчики», отпечаток обуви.
- Сейчас полицейские устанавливают пути подхода и отхода злоумышленника. Также проверяют лиц ранее судимых за аналогичные преступления, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU