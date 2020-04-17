Влез через окно: в Краснодаре неизвестный вынес из частного дома деньги, пистолет и ювелирные украшения

17 Апр 2020 2020-04-17T11:54:01+03:00

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Инцидент произошел в частном доме на улице Колосистой в Краснодаре. Когда хозяев не было дома, неизвестный отжал окно и проник в здание. Он взломал сейф, из которого достал травматический пистолет. Из ванной прихватил золотые украшения: различные цепочки, часы и кольца, а также нашел в одной из комнат в комоде 1 миллион рублей.

Со всем похищенным добром злоумышленник скрылся. Камеры, установленные на доме, в день происшествия не работали. Неизвестного не видели и соседи потерпевших. С места преступления полицейские изъяли два следа материи, «пальчики», отпечаток обуви.

- Сейчас полицейские устанавливают пути подхода и отхода злоумышленника. Также проверяют лиц ранее судимых за аналогичные преступления, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU