На Кубани волонтеры сделали защитные маски на 3D-принтере

17 Апр 2020 2020-04-17T12:15:53+03:00

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В Краснодарском крае ученые распечатали из биосовместимого пластика 762 защитные маски, адаптеры и защипы. Их передадут врачам по всей России.

- Региональные центры «Станция», «3D-Avia», «Перспектива» и ЦМИТ участвуют в движении «Мейкеры против COVID-19». 60 волонтеров наладили производство при помощи 3D-принтера в Краснодаре, Курганинске и Горячем Ключе, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Они планируют изготовить еще около 200 изделий по заявкам врачей. Обсуждают и производство альтернативных версий боксов для интубации, а также адаптера для подключения фильтров к противогазам.

Чтобы обратиться к волонтерам за помощью в изготовлении средств индивидуальной защиты, необходимо оставить заявку по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU